Це велика мотивація: Ярмоленко прокоментував майбутню гру з Північною Ірландією

Цитата

“Насамперед я скажу, що ми повинні думати про свою власну гру — про її якість, про тактичні моменти, яких вимагає тренерський штаб. В останніх матчах команди результати не такі, як хотілося б. Ми проводимо поєдинок удома, тому повинні в будь-якому випадку грати тільки на перемогу, незважаючи, товариська гра чи ні. Та зустріч п’ятирічної давнини — уже минуле, наше завдання зараз — добре підготуватися до Євро через товариські матчі, в яких теж важливий результат”, — розпочав Ярмоленко.

Також Ярмоленко оцінив свою ігрову форму та розповів про велику мотивацію.

“Я скучив за грою. Були різні причини, чому я не виходив на поле досить довгий період часу, у мене була травма. Одна річ — тренуватися, інша — грати. Мені зараз потрібна ігрова практика, необхідно набирати форму. Це буде також хороша нагода для тренерського штабу отримати інформацію, в якому стані я зараз перебуваю. Для мене особисто це велика мотивація — зіграти два матчі, довести, що я можу бути корисним збірній та що я заслуговую бути тут. Тому зараз я вмотивований як ніколи”, — резюмував гравець.

Доповнення

Третього червня Україна проведе гру із Північною Ірландією у Дніпрі.