Это удар ниже пояса - Блинкен о телах погибших в освобожденных городах Украины

Цитата

"Вы не можете не воспринимать эти изображения как удар ниже пояса. С момента агрессии мы вышли и сказали, что российские войска совершили военные преступления, и мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, чтобы предоставить информацию соответствующим учреждениям и организациям. И за это должна быть ответственность", - заявил Блинкен.

Детали

В прошлом месяце Госдепартамент США официально обвинил российские войска в военных преступлениях в Украине. Отвечая на вопрос совершают ли российские войска геноцид, Блинкен ответил:

"Мы будем тщательно проверять и задокументировать все, что мы видим, соберем все это вместе, убедимся, что соответствующие учреждения и организации, которые занимаются этим, включая Государственный департамент, имеют все и точно оценят, что произошло в Украине, кто несет ответственность и к чему это приводит", - добавил госсекретарь.

Напомним

Генсек ООН призвал начать независимое расследование в отношении убитых в Буче мирных жителей.