Это удар ниже пояса - Блинкен о телах погибших в освобожденных городах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент США поможет задокументировать любые зверства, которые российские военные совершили против гражданского населения Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"Вы не можете не воспринимать эти изображения как удар ниже пояса. С момента агрессии мы вышли и сказали, что российские войска совершили военные преступления, и мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, чтобы предоставить информацию соответствующим учреждениям и организациям. И за это должна быть ответственность", - заявил Блинкен.
Детали
В прошлом месяце Госдепартамент США официально обвинил российские войска в военных преступлениях в Украине. Отвечая на вопрос совершают ли российские войска геноцид, Блинкен ответил:
"Мы будем тщательно проверять и задокументировать все, что мы видим, соберем все это вместе, убедимся, что соответствующие учреждения и организации, которые занимаются этим, включая Государственный департамент, имеют все и точно оценят, что произошло в Украине, кто несет ответственность и к чему это приводит", - добавил госсекретарь.
Напомним
Генсек ООН призвал начать независимое расследование в отношении убитых в Буче мирных жителей.