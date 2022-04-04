Це удар нижче пояса - Блінкен про тіла загиблих у звільнених містах України

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"Ви не можете не сприймати ці зображення як удар нижче пояса. З моменту агресії ми вийшли і сказали, що російські війська скоїли військові злочини, і ми працюємо над тим, щоб задокументувати це, щоб надати інформацію відповідним інституціям та організаціям. І за це має бути відповідальність", - заявив Блінкен.

Деталі

Минулого місяця Держдепартамент США офіційно звинуватив російські війська у військових злочинах в Україні. Відповідаючи на запитання чи вчиняють російські війська геноцид, Блінкен відповів:

"Ми будемо ретельно перевіряти і задокументувати все, що ми бачимо, зберемо все це разом, переконаємося, що відповідні установи та організації, які займаються цим, включаючи Державний департамент, точно оцінять, що сталося в Україні, і скажуть хто несе відповідальність і до чого це призводить", - додав держсекретар.

Нагадаємо

Генсек ООН закликав почати незалежне розслідування щодо вбитих у Бучі мирних жителів.