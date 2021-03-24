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"Это только моя ошибка": Меркель отказалась от локдауна в Германии на Пасху

"Это только моя ошибка": Меркель отказалась от локдауна в Германии на Пасху

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась вводить жесткий локдаун в Германии на период пасхальных праздников в апреле. Об этом она заявила в среду, выступая с заявлением в Берлине, пишет УНН.

Детали

“Идею закрытия на Пасху разработали с самыми лучшими намерениями. Мы должны срочно остановить и обратить вспять третью волну пандемии”, — заявила Меркель. Но выполнить эти меры в быстрые сроки, по ее словам, невозможно. Меркель извинилась перед жителями Германии за дополнительную неуверенность. “Это только моя ошибка”, — добавила она.

По словам Меркель, в столь короткое время невозможно было прояснить множество вопросов правового характера, которые сопряжены с принудительным закрытием предприятий. В частности, было непонятно, как именно рассматривать формулировки правительства — переводить ли сотрудников на удаленный режим или отправлять в принудительный отпуск.

Заявление Меркель, Берлин, 24 марта 2021 года:

Контекст

По плану, ранее согласованному Меркель и лидерами 16 федеральных земель Германии, власти собирались ввести дополнительные ограничительные меры на период с 1 по 5 апреля. Так, 1 и 3 апреля планировали сделать нерабочими днями в дополнение к праздничным дням, объявленным в связи с Пасхой. Эти меры предусматривали закрытие магазинов, в том числе тех, что торгуют товарами первой необходимости. Открытыми планировали оставить лишь центры вакцинации, а также места для тестирования на коронавирус.

Решение о локдауне на Пасху раскритиковали представители бизнеса, рассчитывавшие на послабления антикоронавирусных мер. Медицинские эксперты, как пишет Reuters, наоборот, считают, что предложенных мер недостаточно, чтобы остановить распространение более заразных вариантов коронавируса.

Согласно статистике Института Роберта Коха — в ФРГ 2 690 523 случая заболевания, 75 212 человек погибли. Эти же цифры указывает и официальная статистика ВОЗ.

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