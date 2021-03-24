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"Це тільки моя помилка": Меркель відмовилася від локдауну у Німеччині на Великдень

"Це тільки моя помилка": Меркель відмовилася від локдауну у Німеччині на Великдень

Київ • УНН

 • 15306 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Канцлерка ФРН Ангела Меркель відмовилася вводити жорсткий локдаун в Німеччині на період великодніх свят в квітні. Про це вона заявила в середу, виступаючи із заявою в Берліні, пише УНН.

Деталі

“Ідею закриття на Великдень розробили з найкращими намірами. Ми повинні терміново зупинити і повернути назад третю хвилю пандемії”, — заявила Меркель. Але виконати ці заходи в швидкі терміни, за її словами, неможливо. Меркель вибачилася перед жителями Німеччини за додаткову невпевненість. “Це тільки моя помилка”, — додала вона.

За словами Меркель, в такий короткий час неможливо було прояснити безліч питань правового характеру, які пов’язані з примусовим закриттям підприємств. Зокрема, було незрозуміло, як саме розглядати формулювання уряду — чи переводити співробітників на віддалений режим або відправляти в примусову відпустку.

Заява Меркель, Берлін, 24 березня 2021 року:

Контекст

За планом, раніше узгодженим Меркель і лідерами 16 федеральних земель Німеччини, влада мала намір ввести додаткові обмежувальні заходи на період з 1 по 5 квітня. Так, 1 і 3 квітня планували зробити неробочими днями на додаток до святкових днів, оголошеним в зв’язку з Великоднем. Ці заходи передбачали закриття магазинів, в тому числі тих, що торгують товарами першої необхідності. Відкритими планували залишити лише центри вакцинації, а також місця для тестування на коронавірус.

Рішення про локдаун на Великдень розкритикували представники бізнесу, які розраховували на послаблення антикоронавірусних заходів. Медичні експерти, як пише Reuters, навпаки, вважають, що запропонованих заходів недостатньо, щоб зупинити поширення більш заразних варіантів коронавірусу.

Згідно зі статистикою Інституту Роберта Коха — в ФРН 2 690 523 випадки захворювання, 75 212 осіб загинули. Ці ж цифри вказує і офіційна статистика ВООЗ.

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