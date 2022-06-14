"Это просто любовь…": кто из иностранных политиков больше всего нравится украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Более трех месяцев Украина борется с рф в полномасштабной войне. В этой борьбе нам помогает цивилизованная часть мирового сообщества. УНН решил провести среди киевлян опрос: кто из мировых лидеров импонирует им больше всего? Ответ – в нашем материале.
Детали
Итак, на первой строчке в рейтинге ожидаемо оказался премьер Великобритании Борис Джонсон. Абсолютное большинство респондентов назвали его настоящим другом Украины, а также отметили “доброту, которая видна в его глазах”. Опрошенные мужчины отмечают прямолинейность и однозначность премьера Джонсона: “Борис Джонсон — украинский герой, пожалуй. Уважаю его как одного из самых влиятельных политиков мира и как человека, который поддерживает Украину в это сложное время”.
Украинки же ценят господина Джонсона не только за поддержку, но и за внешность. “Он просто красавчик”, - улыбаясь, отмечают они и добавляют: “Это просто любовь”.
На втором месте оказался президент США Джо Байден. Опрошенные ценят значительный экономический и вооруженный вклад Америки в победу нашей страны.
“Спасибо ему за выделенные средства. 40 миллиардов долларов ленд-лиза имеют большой вес и и вооружение также не менее важно”, — сказал один из опрошенных.
На третью позицию украинцы поставили сразу двух политиков — президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
“Благодарна им за защиту, за то, что они дают нам надежду на победу”, — ответила одна из респонденток.