"Это просто любовь…": кто из иностранных политиков больше всего нравится украинцам

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Детали

Итак, на первой строчке в рейтинге ожидаемо оказался премьер Великобритании Борис Джонсон. Абсолютное большинство респондентов назвали его настоящим другом Украины, а также отметили “доброту, которая видна в его глазах”. Опрошенные мужчины отмечают прямолинейность и однозначность премьера Джонсона: “Борис Джонсон — украинский герой, пожалуй. Уважаю его как одного из самых влиятельных политиков мира и как человека, который поддерживает Украину в это сложное время”.

Украинки же ценят господина Джонсона не только за поддержку, но и за внешность. “Он просто красавчик”, - улыбаясь, отмечают они и добавляют: “Это просто любовь”.

На втором месте оказался президент США Джо Байден. Опрошенные ценят значительный экономический и вооруженный вклад Америки в победу нашей страны.

“Спасибо ему за выделенные средства. 40 миллиардов долларов ленд-лиза имеют большой вес и и вооружение также не менее важно”, — сказал один из опрошенных.

На третью позицию украинцы поставили сразу двух политиков — президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

“Благодарна им за защиту, за то, что они дают нам надежду на победу”, — ответила одна из респонденток.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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