"Це просто любов…": хто з іноземних політиків найбільше подобається українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Понад три місяці Україна бореться з рф у повномасштабній війні. У цій боротьбі нам допомагає цивілізована частина світової спільноти. УНН вирішив провести серед киян опитування: хто зі світових лідерів імпонує їм найбільше? Відповідь - у нашому матеріалі.
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Отже, на першій сходинці у рейтингу очікувано опинився прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Абсолютна більшість респондентів назвали його справжнім другом України, а також відзначили “доброту, яку видно в його очах”. Опитані чоловіки відзначають прямолінійність та однозначність прем’єра Джонсона: “Борис Джонсон — український герой, мабуть. Поважаю його як одного з найвпливовіших політиків світу і як людину, яка підтримує Україну в цей складний час”.
Українки ж цінують пана Джонсона не лише за підтримку, але й за зовнішність. “Він просто красунчик”, - посміхаючись, зазначають вони та додають: “Це просто любов”.
На другому місці опинився президент США Джо Байден. Опитані цінують значний економічний та збройний внесок Америки у перемогу нашої країни.
“Дякуємо йому за виділені кошти. 40 мільярдів доларів ленд-лізу мають велику вагу та й озброєння також не менш важливе”, — сказав один з опитаних.
На третю позицію українці поставили відразу двох політиків — президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.
“Вдячна їм за захист, за те, що вони дають нам надію на перемогу”, — відповіла одна з респонденток.