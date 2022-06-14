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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29187 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Це просто любов…": хто з іноземних політиків найбільше подобається українцям

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Деталі

Отже, на першій сходинці у рейтингу очікувано опинився прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Абсолютна більшість респондентів назвали його справжнім другом України, а також відзначили “доброту, яку видно в його очах”. Опитані чоловіки відзначають прямолінійність та однозначність прем’єра Джонсона: “Борис Джонсон — український герой, мабуть. Поважаю його як одного з найвпливовіших політиків світу і як людину, яка підтримує Україну в цей складний час”.

Українки ж цінують пана Джонсона не лише за підтримку, але й за зовнішність. “Він просто красунчик”, - посміхаючись, зазначають вони та додають: “Це просто любов”.

На другому місці опинився президент США Джо Байден. Опитані цінують значний економічний та збройний внесок Америки у перемогу нашої країни.

“Дякуємо йому за виділені кошти. 40 мільярдів доларів ленд-лізу мають велику вагу та й озброєння також не менш важливе”, — сказав один з опитаних.

На третю позицію українці поставили відразу двох політиків — президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

“Вдячна їм за захист, за те, що вони дають нам надію на перемогу”, — відповіла одна з респонденток.

Українські Національні Новини

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