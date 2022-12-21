Это оборонное оружие: Байден не считает эскалацией передачу Patriot для Украины

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"Я это (эскалацию войны через передачу ЗРК Patriot – ред.) не обсуждал с президентом (Зеленским – ред.). Это оборонительное оружие. Это не эскалация, это оборона. Если прекратятся нападения – они не будут их использовать", – подчеркнул Байден.

Дополнение

Байден также добавил, что Украина победила битвы за Киев, за Херсон, за Харьков. россия не выполнила ни одного из своих надежд.

"Господин Зеленский, вы знаете, что путин не намерен прекратить войну против Украины. Правительство США готово поддерживать Украину столько, сколько это нужно. Мы вскоре подпишем закон о 45 миллиардах на дополнительное финансирование. Также я подписал авторизацию для закупки критического вооружения для Украины и для укрепления национальной безопасности. Сегодня я объявляю следующий транш в размере 1,85 млрд долларов. Это прямые трансферы и контракты на поставку боеприпасов и вооружения, в частности, танков, МРЛС. Пакет также будет включать систему Patriot и украинских военных научат пользоваться ею. Это должно поддержать противовоздушную оборону Украины. На это понадобится время, но это станет силой для Украины. Кроме того, 2,2 млрд долларов мы направим на гуманитарную поддержку", - сказал Байден.

Напомним

В новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.

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