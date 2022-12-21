Це оборонна зброя: Байден не вважає ескалацією передачу Patriot для України

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"Я це (ескалацію війни через передачу ЗРК Patriot - ред.) не обговорював з президентом (Зеленським - ред.). Це оборонна зброя. Це не ескалація, це оборона. Якщо припиняться напади - вони не будуть їх використовувати", - наголосив Байден.

Доповнення

Байден також додав, що Україна перемогла битви за Київ, за Херсон, за Харків. росія не виконала жодного зі своїх сподівань.

"Пане Зеленський, ви знаєте, що путін не має намірів припинити війну проти України. Уряд США готовий підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Ми невдовзі підпишемо закон про 45 мільярдів на додаткове фінансування. Також я підписав авторизацію для закупівлі критичного озброєння для України і для зміцнення національної безпеки. Сьогодні я оголошую наступний транш у розмірі 1,85 млрд доларів. Це прямі трансфери і контракти на постачання боєприпасів і озброєння, зокрема, танків, МРЛС. Пакет також включатиме систему Patriot і українських військових навчать користуватися нею. Це має підтримати протиповітряну оборону України. На це знадобиться час, але це стане силою для України. Окрім того, 2,2 млрд доларів ми спрямуємо на гуманітарну підтримку", — сказав Байден.

Нагадаємо

У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.

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