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Это не рождественский подарок. Это то, что необходимо для работы: Резников о 1,85 млрд долларов от США

Киев • УНН

 • 383452 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на объявление США о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Twitter Резникова.

Цитата

"Очередная военная помощь для армии Украины – это не рождественский подарок. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью ", – отметил он.

Дополнение

Из чего состоит помощь от США на 1,85 млрд долларов:

· батарея ЗРК Patriot и боеприпасы;

· ракеты для HIMARS;

· 500 корректируемых артиллерийских боеприпасов Excalibur;

· десять 120-мм минометов и 10 000 мин;

· десять 82-мм минометов;

· десять 60-мм минометов;

· 37 бронеавтомобилей Cougar;

· 120 внедорожников HMMWV;

· шесть бронированных грузовиков;

· противорадиолокационные ракеты HARM;

· системы конвертации высокоточных авиационных боеприпасов (JDAM);

· более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;

· противопехотные мины Claymore;

· приборы ночного видения и другая оптика;

· системы связи;

· средства индивидуальной бронезащиты;

· 45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;

· 20 тысяч 122-мм снарядов;

· 50 тысяч 122-мм реактивных снарядов для РСЗО Град;

· 100 тысяч 125-мм танковых боеприпасов;

· прочее имущество и услуги.

Напомним 

Президент США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Соединенные Штаты не считают передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией.

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