Это не рождественский подарок. Это то, что необходимо для работы: Резников о 1,85 млрд долларов от США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на объявление США о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Twitter Резникова.
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"Очередная военная помощь для армии Украины – это не рождественский подарок. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью ", – отметил он.
Дополнение
Из чего состоит помощь от США на 1,85 млрд долларов:
· батарея ЗРК Patriot и боеприпасы;
· ракеты для HIMARS;
· 500 корректируемых артиллерийских боеприпасов Excalibur;
· десять 120-мм минометов и 10 000 мин;
· десять 82-мм минометов;
· десять 60-мм минометов;
· 37 бронеавтомобилей Cougar;
· 120 внедорожников HMMWV;
· шесть бронированных грузовиков;
· противорадиолокационные ракеты HARM;
· системы конвертации высокоточных авиационных боеприпасов (JDAM);
· более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
· противопехотные мины Claymore;
· приборы ночного видения и другая оптика;
· системы связи;
· средства индивидуальной бронезащиты;
· 45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;
· 20 тысяч 122-мм снарядов;
· 50 тысяч 122-мм реактивных снарядов для РСЗО Град;
· 100 тысяч 125-мм танковых боеприпасов;
· прочее имущество и услуги.
Напомним
Президент США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Соединенные Штаты не считают передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией.