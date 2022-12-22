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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: Резніков про 1,85 млрд доларів від США

Це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: Резніков про 1,85 млрд доларів від США

Київ • УНН

 • 383452 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на оголошення США про надання нового пакета військової допомоги Україні, пише УНН з посиланням на Twitter Резнікова.

Цитата

"Чергова військова допомога для армії України - це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: у свята і будні, вдень і вночі, в сніг, дощ і спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", - зазначив він.

Доповнення

З чого складається допомога від США на 1,85 млрд доларів:

· батарея ЗРК Patriot та боєприпаси;

· ракети для HIMARS;

· 500 коректованих артилерійських боєприпасів Excalibur;

· десять 120-мм мінометів та 10 000 мін;

· десять 82-мм мінометів;

· десять 60-мм мінометів;

· 37 бронеавтомобілів Cougar;

· 120 позашляховиків HMMWV;

· шість броньованих вантажівок;

· протирадіолокаційні ракети HARM;

· системи конвертації високоточних авіаційних боєприпасів (JDAM);

· понад 2700 гранатометів та стрілецької зброї;

· протипіхотні міни Claymore;

· прилади нічного бачення та інша оптика;

· системи зв'язку;

· засоби індивідуального бронезахисту;

· 45 тисяч 152-мм артилерійських снарядів;

· 20 тисяч 122-мм снарядів;

· 50 тисяч 122-мм реактивних снарядів для РСЗВ Град;

· 100 тисяч 125-мм танкових боєприпасів;

· інше майно та послуги.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Сполучені Штати не вважають передачу Україні ЗРК Patriot ескалацією.

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