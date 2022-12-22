Це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: Резніков про 1,85 млрд доларів від США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на оголошення США про надання нового пакета військової допомоги Україні, пише УНН з посиланням на Twitter Резнікова.
Цитата
"Чергова військова допомога для армії України - це не різдвяний подарунок. Це те, що необхідно для роботи: у свята і будні, вдень і вночі, в сніг, дощ і спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", - зазначив він.
Доповнення
З чого складається допомога від США на 1,85 млрд доларів:
· батарея ЗРК Patriot та боєприпаси;
· ракети для HIMARS;
· 500 коректованих артилерійських боєприпасів Excalibur;
· десять 120-мм мінометів та 10 000 мін;
· десять 82-мм мінометів;
· десять 60-мм мінометів;
· 37 бронеавтомобілів Cougar;
· 120 позашляховиків HMMWV;
· шість броньованих вантажівок;
· протирадіолокаційні ракети HARM;
· системи конвертації високоточних авіаційних боєприпасів (JDAM);
· понад 2700 гранатометів та стрілецької зброї;
· протипіхотні міни Claymore;
· прилади нічного бачення та інша оптика;
· системи зв'язку;
· засоби індивідуального бронезахисту;
· 45 тисяч 152-мм артилерійських снарядів;
· 20 тисяч 122-мм снарядів;
· 50 тисяч 122-мм реактивних снарядів для РСЗВ Град;
· 100 тисяч 125-мм танкових боєприпасів;
· інше майно та послуги.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Сполучені Штати не вважають передачу Україні ЗРК Patriot ескалацією.