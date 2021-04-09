Это не классическое воспаление легких: пульмонолог рассказала об опасности ковидной пневмонии

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Течение ковидной пневмонии отличается от воспаления легких. К тому же больные COVID-19 сталкиваются с этим очень часто — разница лишь в степенях тяжести поражения легких. Об особенностях течения ковидной пневмонии и смертности, к которой она приводит, УНН рассказала пульмонолог Лидия Тараленко.