Это не классическое воспаление легких: пульмонолог рассказала об опасности ковидной пневмонии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Течение ковидной пневмонии отличается от воспаления легких. К тому же больные COVID-19 сталкиваются с этим очень часто — разница лишь в степенях тяжести поражения легких. Об особенностях течения ковидной пневмонии и смертности, к которой она приводит, УНН рассказала пульмонолог Лидия Тараленко.
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По словам врача ковидная пневмония проявляется обычно на 5-6 сутки течения COVID-19. О ее начале сигнализирует повторный подъем температуры, появление кашля, а в более тяжелых случаях — нарастание одышки.
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“Это не классическая пневмония, а скорее вирусный пульмонит: есть нарушения газообмена и нарушения диффузии газов, соответственно — десатурация. Присоединение вторичной флоры уже вызывает вирусно-бактериальную пневмонию, где надо антибиотики. А в начале ковидная пневмония к антибиотикам не чувствительна”, — рассказала Тараленко.
Течение и летальность
Пульмонолог объясняет, что ход ковидной пневмонии может быть совершенно разный и очень часто прогнозы относительно того или иного пациента могут оказаться неожиданными и ложными.
“Течение совершенно разное. Труднее у тех, у кого есть сопутствующие проблемы, но иногда и в молодом возрасте абсолютно здоровые люди получают тяжелое течение ковидной пневмонии от банально недомогания и покашливания к поражению до 90% легких с дыхательной недостаточностью и ИВЛ”, — отмечает Тараленко.
Главная проблема возникает тогда, когда поражение легких стремительно увеличивается и приводит пациента в реанимацию. В таких случаях летальность, по словам врача, катастрофически повышается.
“Там, где есть реанимация — летальность достаточно высока. А те, кто попадают на ИВЛ — статистика у них довольно разная: от 30% до 60% случаев обычно летальные”, — отметила Тараленко.
Дополнение
Учитывая специфику течения ковидной пневмонии, украинские и зарубежные ученые ищут оптимальные и безопасные способы для ее лечения. Борщаговский химико-фармацевтический завод, к примеру, на днях уже объявил об успешных результатах исследований в лечении ковидной пневмонии действующим веществом растительного происхождения — кверцетина. Так, реальные исследования эффективности кверцетина (препаратов “Корвитина®” и “Квертин”) для лечения в составе комплексной терапии ковидной пневмонии показали, что у пациентов при его приеме (в виде жевательных таблеток и инъекций) рос уровень сатурации и ускорялось выздоровление в сравнении с контрольной группой.