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Це не класичне запалення легень: пульмонолог розповіла про небезпеку ковідної пневмонії

Київ • УНН

 • 96181 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Перебіг ковідної пневмонії відрізняється від запалення легень. До того ж хворі на COVID-19 стикаються з цим дуже часто — різниця лише у ступенях важкості враження легень. Про особливості перебігу ковідної пневмонії та смертність, до якої вона призводить, УНН розповіла пульмонолог Лідія Тараленко.

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За словами лікаря ковідна пневмонія проявляється зазвичай на 5-6 добу перебігу COVID-19. Про її початок сигналізує повторний підйом температури, поява кашлю, а у важчих випадках — наростанням задишки.

Цитата

“Це не класична пневмонія, а скоріше вірусний пульмоніт: є порушення газообміну і порушення дифузії газів, відповідно — десатурація. Приєднання вторинної флори вже викликає вірусно-бактеріальну пневмонію, де треба антибіотики. А на початку ковідна пневмонія до антибіотиків не чутлива”, — розповіла Тараленко.

Перебіг і летальність

Пульмонолог пояснює, що перебіг ковідної пневмонії може бути абсолютно різний і дуже часто прогнози щодо того чи іншого пацієнта можуть виявитись неочікуваними та хибними.

“Перебіг абсолютно різний. Важче у тих, в кого є супутні проблеми, але іноді й у молодому віці абсолютно здорові люди отримують важкий перебіг ковідної пневмонії: від банально нездужання й покашлювання до ураження до 90% легень із дихальною недостатністю та ШВЛ”, — зазначає Тараленко.

Головна проблема виникає тоді, коли ураження легень стрімко збільшується і приводить пацієнта до реанімації. У таких випадках летальність, за словами лікаря, катастрофічно підвищується.

“Там, де є реанімація — летальність доволі висока. А ті, хто потрапляють на ШВЛ — статистика у них доволі різна: від 30% до 60% випадків зазвичай летальні”, — наголосила Тараленко.

Доповнення

Враховуючи специфіку перебігу ковідної пневмонії, українські та закордонні науковці шукають оптимальні та безпечні способи для її лікування. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, до прикладу, днями вже оголосив про успішні результати досліджень у лікуванні ковідної пневмонію діючою речовиною рослинного походження — кверцетину. Так, реальні дослідження ефективності кверцетину (препаратів “Корвітіна®” і “Квертина”) для лікування у складі комплексної терапії ковідної пневмонії показали, що у пацієнтів при його прийомі (у вигляді жувальних таблеток та ін’єкцій) зростав рівень сатурації та прискорювалось одужання в порівнянні з контрольною групою.

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