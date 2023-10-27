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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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"Это морская кара": Гуменюк не исключает, что российский корабль действительно подорвался на мине вблизи Севастополя

Киев • УНН

 • 78951 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Нельзя исключать, что российский противоминный корабль мог действительно подорваться на мине вблизи Севастопольской бухты. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

"Это морская кара": Гуменюк не исключает, что российский корабль действительно подорвался на мине вблизи Севастополя

Цитата

«Нельзя исключать такую досаду в российском исполнении. Даже по опыту, когда они обустроили минно-взрывные заграждения на левом берегу, а потом неосторожно взорвали Каховскую ГЭС и усложнили себе же жизнь, потому что большая вода разбросала мины, которые они готовили для Сил обороны. Кара небесная и кара морская постигнет тех, кто понабрасывал мин в Черном море», - сказала она.

Напомним

Местные паблики сообщают, что в море вблизи временно оккупированного Севастополя подорвался российский противоминный корабль проекта 23040Г "Владимир Козицкий". Свидетели инцидента рассказали, что корабль наткнулся на мину на внешнем рейде Севастопольской бухты, после чего машинное отделение судна стало дымиться. Со слов свидетелей сообщается также, что к кораблю подогнали буксир и оттащили его в сторону Стрелецкой бухты.

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