"Це морська кара": Гуменюк не виключає, що російський корабель дійсно підірвався на міні поблизу Севастополя
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Не можна виключати, що російський протимінний корабель міг дійсно підірватися на міні поблизу Севастопольської бухти. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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«Не можна виключати таку прикрість в російському виконанні. Навіть по досвіду, коли вони облаштували мінно-вибухових загородження на лівому березі, а потім необережно підірвали Каховську ГЕС і ускладнили собі ж життя, бо велика вода розкидала міни, які вони готували для Сил оборони. Кара небесна та кара морська спіткатиме тих, хто понарозкидував мін в Чорному морі», - сказала вона.
Нагадаємо
Місцеві пабліки повідомляють, що у морі поблизу тимчасово окупованого Севастополя підірвався російський протимінний корабель проєкту 23040Г "Володимир Козицький". Свідки інциденту розповіли, що корабель натрапив на міну на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, після чого машинне відділення судна стало диміти. Зі слів свідків повідомляється також, що до корабля підігнали буксир і відтягли його в бік Стрілецької бухти.