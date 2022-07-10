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"Это очень плохой прецедент": Макогон о решении Канады вернуть турбину Газпрому

"Это очень плохой прецедент": Макогон о решении Канады вернуть турбину Газпрому

Киев • УНН

 • 128854 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Решение Канады вернуть турбину Газпрому является плохим прецедентом исключения из санкций, утверждает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет УНН.

Детали

"К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения ясна", - отметил Макогон.

По его словам, после возвращения турбины ожидается, что Газпром полностью восстановит транзит газа в Германию (+100 млн м3 в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и привести к снижению цен на газ, которые уже достигли уровня 1800-1900 долл. за тыс м3.

"Но я считаю, что даже после возвращения турбины Газпром найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу 90 млн м3 в сутки и через Украину Газпром использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн м3 в сутки. Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание Газпрома продолжать шантажировать Европу", - отметил Макогон.

Глава ОГТСУ уверен, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ.

Напомним

Ранее стало известно, что правительство Германии получило положительный ответ от Канады по просьбе разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1".

кремль в пятницу заявил, что увеличит поставки газа в Европу, если турбина будет возвращена.

Как отметили, в прошлом месяце российский Газпром сократил пропускную способность газопровода "Северный поток-1" всего до 40% от обычного уровня, сославшись на задержку возврата оборудования, которое обслуживает немецкая компания Siemens Energy в Канаде.

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