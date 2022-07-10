"Это очень плохой прецедент": Макогон о решении Канады вернуть турбину Газпрому

Детали

"К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения ясна", - отметил Макогон.

По его словам, после возвращения турбины ожидается, что Газпром полностью восстановит транзит газа в Германию (+100 млн м3 в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и привести к снижению цен на газ, которые уже достигли уровня 1800-1900 долл. за тыс м3.

"Но я считаю, что даже после возвращения турбины Газпром найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины у Газпрома есть возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу 90 млн м3 в сутки и через Украину Газпром использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн м3 в сутки. Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание Газпрома продолжать шантажировать Европу", - отметил Макогон.

Глава ОГТСУ уверен, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ.

Напомним

Ранее стало известно, что правительство Германии получило положительный ответ от Канады по просьбе разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1".

кремль в пятницу заявил, что увеличит поставки газа в Европу, если турбина будет возвращена.

Как отметили, в прошлом месяце российский Газпром сократил пропускную способность газопровода "Северный поток-1" всего до 40% от обычного уровня, сославшись на задержку возврата оборудования, которое обслуживает немецкая компания Siemens Energy в Канаде.