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"Це дуже поганий прецедент": Макогон про рішення Канади повернути турбіну Газпрому

"Це дуже поганий прецедент": Макогон про рішення Канади повернути турбіну Газпрому

Київ • УНН

 • 128854 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Рішення Канади повернути турбіну Газпрому є поганим прецедентом винятку із санкцій, стверджує генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, пише УНН.

Деталі

"На жаль, Канада піддалась тиску та прийняла рішення повернути турбіну Газпрому. Це дуже поганий прецедент винятку з санкцій. Але логіка такого рішення зрозуміла", - зазначив Макогон.

За його словами, після повернення турбіни очікується, що Газпром повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн м3 на добу). Це дасть змогу Європі продовжити накопичення газу на зиму та має призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 дол за тис м3.

"Але я важаю, що навіть після повернення турбіни Газпром знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни у Газпрома є можливість значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу 90 млн м3 на добу та через Україну Газпром використовує тільки 40% від заброньованих та сплачених потужностей, а це ще 70 млн м3 на добу. Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання Газпрому продовжувати шантажувати Європу", - зазначив Макогон.

Очільник ОГТСУ впевнений, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у найближчому майбутньому взагалі припинить купувати російський газ.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1".

кремль у п'ятницю заявив, що збільшить постачання газу до Європи, якщо турбіна буде повернена.

Як зазначили, минулого місяця російський "Газпром" скоротив пропускну спроможність газопроводу "Північний потік-1" всього до 40% від звичайного рівня, пославшись на затримку повернення обладнання, яке обслуговує німецька компанія Siemens Energy у Канаді.

Українські Національні Новини

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