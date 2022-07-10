"Це дуже поганий прецедент": Макогон про рішення Канади повернути турбіну Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Рішення Канади повернути турбіну Газпрому є поганим прецедентом винятку із санкцій, стверджує генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, пише УНН.
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"На жаль, Канада піддалась тиску та прийняла рішення повернути турбіну Газпрому. Це дуже поганий прецедент винятку з санкцій. Але логіка такого рішення зрозуміла", - зазначив Макогон.
За його словами, після повернення турбіни очікується, що Газпром повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн м3 на добу). Це дасть змогу Європі продовжити накопичення газу на зиму та має призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 дол за тис м3.
"Але я важаю, що навіть після повернення турбіни Газпром знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни у Газпрома є можливість значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу 90 млн м3 на добу та через Україну Газпром використовує тільки 40% від заброньованих та сплачених потужностей, а це ще 70 млн м3 на добу. Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання Газпрому продовжувати шантажувати Європу", - зазначив Макогон.
Очільник ОГТСУ впевнений, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у найближчому майбутньому взагалі припинить купувати російський газ.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що уряд Німеччини отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1".
кремль у п'ятницю заявив, що збільшить постачання газу до Європи, якщо турбіна буде повернена.
Як зазначили, минулого місяця російський "Газпром" скоротив пропускну спроможність газопроводу "Північний потік-1" всього до 40% від звичайного рівня, пославшись на затримку повернення обладнання, яке обслуговує німецька компанія Siemens Energy у Канаді.