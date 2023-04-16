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"Это блеф": Резников опроверг ядерную угрозу со стороны рф

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр обороны Украины в интервью испанскому La Razon отрицает ядерную угрозу со стороны россии, заявив, что это "блеф". Он напомнил, что последний раз страна-агрессор проводила испытания ядерного оружия в 1998 году в Казахстане, передает УНН.

Детали

Резников отметил, что для большинства европейских стран "высшим благом" является безопасность, поэтому они "готовы пожертвовать определенной свободой". Но для украинцев "свобода является наибольшей ценностью, а безопасность идет потом". Он напомнил, что в октябре 2022 года россия начала обстреливать объекты инфраструктуры, однако "украинцы сопротивлялись, мотивируя это тем, что могут остаться без воды, света и газа, пока россиян тоже не будет".

"Поэтому мы боремся... 90% украинцев убеждены, что мы победим. Это вопрос выживания. Мы не оставим эту войну нашим внукам. Давайте закончим", - сказал министр.

По его словам, Запад "долго жил в догме не провоцировать россию". Резников пояснил, что это "стало ощутимо" во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда "была реальная вероятность" вступления Украины и Грузии в Альянс. 

"Затем были отравление в Солсбери, взрывы в Чехии и Болгарии, оккупация Крыма в 2014 году, Луганск и Донецк... Опять та же доктрина: не провоцировать россию", - продолжил он.

Министр отметил, что второй ошибкой Запада было то, что они считали, что в случае военного столкновения "маленькая советская армия" столкнется со "значительно большей" и потерпит поражение, однако Украина - это не "советская страна с советской армией".

Цитата

"Это то, что я им говорю: какой для вас следующий уровень? Они бомбят нас, разрушают нашу инфраструктуру, относятся к мирным жителям как к врагам, атакуют больницы, школы и так далее. Какой следующий уровень? Они уже применили ракеты в Молдове, ракеты упали в Польше...

Я считаю, что ядерная угроза - это блеф. С технической точки зрения последнее испытание ядерного оружия было проведено в Казахстане в 1998 году. Повторяю: 1998 год. Каково состояние этого атомного арсенала? Китай и Индия уже направили кремлю четкое предостережение против использования ядерного оружия. Это последняя красная линия в мире. И где бы они их использовали? Море, горы, города, первая линия?" - сказал Резников.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о потерях в рядах украинских защитников, сказал, что потери эти значительно ниже, чем у врага.

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