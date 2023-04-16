"Это блеф": Резников опроверг ядерную угрозу со стороны рф

Детали

Резников отметил, что для большинства европейских стран "высшим благом" является безопасность, поэтому они "готовы пожертвовать определенной свободой". Но для украинцев "свобода является наибольшей ценностью, а безопасность идет потом". Он напомнил, что в октябре 2022 года россия начала обстреливать объекты инфраструктуры, однако "украинцы сопротивлялись, мотивируя это тем, что могут остаться без воды, света и газа, пока россиян тоже не будет".

"Поэтому мы боремся... 90% украинцев убеждены, что мы победим. Это вопрос выживания. Мы не оставим эту войну нашим внукам. Давайте закончим", - сказал министр.

По его словам, Запад "долго жил в догме не провоцировать россию". Резников пояснил, что это "стало ощутимо" во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда "была реальная вероятность" вступления Украины и Грузии в Альянс.

"Затем были отравление в Солсбери, взрывы в Чехии и Болгарии, оккупация Крыма в 2014 году, Луганск и Донецк... Опять та же доктрина: не провоцировать россию", - продолжил он.

Министр отметил, что второй ошибкой Запада было то, что они считали, что в случае военного столкновения "маленькая советская армия" столкнется со "значительно большей" и потерпит поражение, однако Украина - это не "советская страна с советской армией".

Цитата

"Это то, что я им говорю: какой для вас следующий уровень? Они бомбят нас, разрушают нашу инфраструктуру, относятся к мирным жителям как к врагам, атакуют больницы, школы и так далее. Какой следующий уровень? Они уже применили ракеты в Молдове, ракеты упали в Польше...

Я считаю, что ядерная угроза - это блеф. С технической точки зрения последнее испытание ядерного оружия было проведено в Казахстане в 1998 году. Повторяю: 1998 год. Каково состояние этого атомного арсенала? Китай и Индия уже направили кремлю четкое предостережение против использования ядерного оружия. Это последняя красная линия в мире. И где бы они их использовали? Море, горы, города, первая линия?" - сказал Резников.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о потерях в рядах украинских защитников, сказал, что потери эти значительно ниже, чем у врага.