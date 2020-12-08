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Есть риск дисбаланса между центральной и местной властью: эксперт объяснил, зачем Зеленскому Совет регионального развития

Есть риск дисбаланса между центральной и местной властью: эксперт объяснил, зачем Зеленскому Совет регионального развития

Киев  •  УНН

 • 13759 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На фоне завершения реформы децентрализации и увеличения роли органов местного самоуправления, команда Президента Украины Владимира Зеленского попытается создать конструктивный диалог и выработать оптимальный режим сотрудничества между центральной и местной властью, для решения вопросов, связанных с внесением изменений в Конституцию и борьбой с распространением COVID-19. Об этом УНН рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Возобновление работы Совета регионального развития - абсолютно логичная идея. Мы с коллегами обсуждали необходимость этого еще в октябре, когда было много дискуссий во время местных выборов и после них. Я думаю, что в этом сейчас есть необходимость. Есть обновленные органы местного самоуправления, в условиях нынешней ситуации с карантином, с эпидемией, обязательно надо налаживать диалог и с мэрами, и с руководителями новых органов местного самоуправления. Это абсолютно логичное решение", - заявил Фесенко.

Также политолог отметил, что во времена пятого президента Петра Порошенко процесс децентрализации стартовал, но еще не набрал обороты, а потому большой необходимости в возобновлении работы Совета регионального развития не было.

"И в последние два года стало очевидным, что с местными властями надо иначе взаимодействовать. А как? История с карантином ярко продемонстрировала определенное напряжение, которое возникало в этом процессе. Поэтому, власти надо собираться и вырабатывать общие решения. Главный смысл - конструктивный диалог и наработки оптимального режима сотрудничества между центральной и местной властью", - отметил эксперт.

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Также специалист напомнил о рисках создания "местечковых анархий" и опроверг мнение относительно тенденций к их созданию.

"Я не говорю о тенденции к созданию анархий, ведь они возникают стихийно. Это не является институтом, анархия - это процесс и поведение, когда кто-то и что-то не выполняет. Поэтому, я отмечу не об именно создании этих вот анархий, а об их проявлениях. Проявления были. Еще весной были. И сейчас тоже есть. Особенно, когда речь идет о сопротивлении карантину. Нежелание выполнять карантинные ограничения", - подчеркнул политолог.

Также эксперт отметил, что сопротивление карантинным ограничением есть и в других странах Европы, напомнив о протестах в Германии и Франции.

"Было бы некорректно говорить, что это только наша проблема. Но у нас, в условиях процесса децентрализации, действительно есть риск дисбаланса, когда может возникать несогласованность в позициях, полномочиях центральной и местной власти. Поэтому, в таком случае, это не способ борьбы с анархией, а нормальный демократический способ поиска баланса интересов", - сказал он.

Фесенко также отметил, что диалог между местной и центральной властью должен содержать и разговоры на тему внесения изменений в Конституцию по вопросам реформы децентрализации.

"Вопросов, которые надо обсуждать с местными властями, их много: от вопросов, связанных с эпидемией COVID-19, поддержанием экономической активности на региональном уровне и заканчивая обсуждением и дискуссией вокруг баланса полномочий в процессе реформы децентрализации", - сообщил Фесенко.

Политолог напомнил о прошлой деятельности Совета регионального развития, который имел разное название в разное время и выполнял разные функции.

"Время от времени это были пропагандистские функции, с другой стороны - функция контроля над местной властью. Особенно - во времена Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Когда фактически действовал режим президентской республики, даже - юридически. Тогда таким образом надо было собирать местную власть, давать наставления и демонстрировать приоритеты. Сейчас будет иначе. Главный смысл при президентстве Зеленского - создание системы конструктивного диалога, сотрудничества. Произошла реформа децентрализации", - подытожил Фесенко.

Напомним, что вчера, 7 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский пригласил к дискуссии представителей местной власти и новых политиков относительно продолжения реформы децентрализации и улучшения условий жизни в общинах. Добавив, что одним из наиболее перспективных направлений является реанимация Совета регионального развития, что позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал необходимый для завершения реформы децентрализации законопроект, который согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов в Украине.

Отметим, что эксперты указывали, что этот законопроект нужно было принять до того, как после местных выборов приобретут полномочия новые органы местного самоуправления. Для функционирования местной власти в новом административно-территориальном устройстве этот законопроект должен создать условия, которые гарантируют стабильность правовых и иных отношений, обеспечивают непрерывность реализации задач и полномочий как государственной власти на местах, так и местного самоуправления.

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