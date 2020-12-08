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Є ризик дисбалансу між центральною та місцевою владою: експерт пояснив, навіщо Зеленському Рада регіонального розвитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. На тлі завершення реформи децентралізації та збільшення ролі органів місцевого самоврядування, команда Президента України Володимира Зеленського спробує створити конструктивний діалог і напрацювати оптимальний режим співпраці між центральною та місцевою владою, для розв'язання питань, пов'язаних із внесенням змін до Конституції та боротьбою з поширенням COVID-19. Про це УНН розповів політолог Володимир Фесенко.

“Відновлення роботи Ради регіонального розвитку — абсолютно логічна ідея. Ми з колегами обговорювали необхідність цього ще в жовтні, коли було багато дискусій під час місцевих виборів і після них. Я думаю, що в цьому зараз є потреба. Є оновлені органи місцевого самоврядування, в умовах нинішньої ситуації з карантином, з епідемією, обов'язково треба налагоджувати діалог і з мерами, і з керівниками нових органів місцевого самоврядування. Це абсолютно логічне рішення”, - заявив Фесенко.

Також політолог відзначив, що за часів п'ятого президента Петра Порошенка процес децентралізації стартував, але ще не набув обертів, а тому великої необхідності в відновленні роботи Ради регіонального розвитку не було.

“Й в останні два роки стало очевидним, що з місцевою владою треба інакше взаємодіяти. А як? Історія з карантином яскраво продемонструвала певну напругу, яка виникала в цьому процесі. Тому, владі треба збиратися й виробляти спільні рішення. Головний сенс — конструктивний діалог і напрацювання оптимального режиму співпраці між центральною та місцевою владою”, - відзначив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політолог про суперечки центральної та місцевої влади: є ризики створення "містечкової анархії"

Також спеціаліст нагадав про ризики створення “містечкових анархій” та спростував думки щодо тенденцій до їх створення.

“Я не говорю про тенденцію до створення анархій, адже вони виникають стихійно. Це ж не є інституцією, анархія — це процес і поведінка, коли хтось і щось не виконує. Тож, я відзначу не про саме створення цих от анархій, а про їх прояви. Прояви були. Ще навесні були. І зараз теж є. Особливо, коли йдеться про спротив карантину. Небажання виконувати карантинні обмеження”, - підкреслив політолог.

Також експерт відзначив, що спротив карантинним обмеженням є й в інших країнах Європи, нагадавши про протести в Німеччині та Франції.

“Було б некоректно казати, що це лише наша проблема. Але в нас, в умовах процесу децентралізації, дійсно є ризик дисбалансу, коли може виникати неузгодженість у позиціях, повноваженнях центральної й місцевої влади. Тому, в такому випадку, це не спосіб боротьби з анархією, а нормальний демократичний спосіб пошуку балансу інтересів”, - сказав він.

Фесенко також зазначив, що діалог між місцевою та центральною владою має містити й розмови на тему внесення змін до Конституції з питань реформи децентралізації.

“Питань, які треба обговорювати з місцевою владою, їх багато: від питань, пов'язаних з епідемією COVID-19, підтриманням економічної активності на регіональному рівні й завершуючи обговоренням й дискусією навколо балансу повноважень у процесі реформи децентралізації”, - повідомив Фесенко.

Політолог нагадав, про минулу діяльність Ради регіонального розвитку, яка мала різну назву в різні часи та виконувала різні функції.

“Час від часу це були пропагандистські функції, з іншого боку — функція контролю над місцевою владою. Особливо — за часів Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Коли, фактично, діяв режим президентської республіки, навіть — юридично. Тоді таким чином треба було збирати місцеву владу, давати настанови й демонструвати пріоритети. Зараз буде інакше. Головний сенс при президентстві Зеленського — створення системи конструктивного діалогу, співпраці. Відбулася реформа децентралізації”, - підсумував Фесенко.

Нагадаємо, що вчора, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський запросив до дискусії представників місцевої влади та нових політиків щодо продовження реформи децентралізації та покращення умов життя у громадах. Додавши, що одним з найбільш перспективних напрямків є реанімація Ради регіонального розвитку, яка дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський підписав необхідний для завершення реформи децентралізації законопроект, який узгодить діяльність місцевих рад у зв’язку з ліквідацією і створенням нових районів в Україні.

Зазначимо, що експерти вказували, що цей законопроект треба було ухвалити до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей законопроект має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування.

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