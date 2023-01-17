Трюдо: Канада пока не обсуждает поставки Leopard 2 в Украину

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"Мы рассмотрим все запросы от Украины, но мы еще не готовы к этому, по танкам Leopard 2. Но мы здесь для того, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы она могла победить россию", – сказал Трюдо.

Напомним

Байден и Трюдо обсудили поддержку Украины.