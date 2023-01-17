Трюдо: Канада поки не обговорює постачання Leopard 2 в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадський уряд поки не розглядає питання про відправку танків Leopard 2 Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Global News.
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"Ми розглянемо всі запити від України, але ми ще не готові до цього, щодо танків Leopard 2. Але ми тут для того, щоб надати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла перемогти росію", – сказав Трюдо.
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