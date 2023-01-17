Трюдо: Канада поки не обговорює постачання Leopard 2 в Україну

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"Ми розглянемо всі запити від України, але ми ще не готові до цього, щодо танків Leopard 2. Але ми тут для того, щоб надати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла перемогти росію", – сказав Трюдо.

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Байден та Трюдо обговорили підтримку України.