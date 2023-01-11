Байден та Трюдо обговорили підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили про готовність підтримувати Україну в протистоянні з російською агресією. Про це йдеться у заяві Білого дому, передає УНН.
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"Президент Байден і прем'єр-міністр Трюдо обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки з метою протистояння викликам 21-го століття. Вони підтвердили свою відданість відстоювати спільні цінності в усьому світі, включаючи підтримку народу України, який захищається від жорстокої агресії росії", — йдеться у заяві.
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Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Йшлося про "гарні новини", а точніше додатковий пакет безпекової допомоги.