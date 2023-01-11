Байден и Трюдо обсудили поддержку Украины

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"Президент Байден и премьер-министр Трюдо обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности с целью противостояния вызовам 21 века. Они подтвердили свою преданность отстаивать общие ценности во всем мире, включая поддержку народа Украины, который защищается от жестокой агрессии россии", — говорится в заявлении.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министершей национальной обороны Канады Анитой Ананд. Речь шла о "хороших новостях", а точнее дополнительном пакете безопасности.