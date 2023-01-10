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Канада невдовзі оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги Україні - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з Міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Йшлося про "гарні новини", а точніше додатковий пакет безпекової допомоги, передає УНН із посиланням на повдіомлення Міноборони у Telegram.

Канада невдовзі оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги Україні - Резніков

Деталі

"Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою Міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Обговорили дуже гарні майбутні новини від Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення", - написав Резніков у Twitter.

Він також подякував Канаді за те, що "залишаєтеся поруч з Україною".

У той же час, у Telegram Міноборони зазначено, що "гарні новини" - це додатковий пакет безпекової допомоги Україні.

"Канада незабаром оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги Україні", зазначено у повідомленні із посиланням на Олексія Резнікова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков обговорив із міністром оборони Хорватії можливості додаткової підтримки української армії

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