Канада невдовзі оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги Україні - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з Міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Йшлося про "гарні новини", а точніше додатковий пакет безпекової допомоги, передає УНН із посиланням на повдіомлення Міноборони у Telegram.
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"Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою Міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Обговорили дуже гарні майбутні новини від Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення", - написав Резніков у Twitter.
Він також подякував Канаді за те, що "залишаєтеся поруч з Україною".
У той же час, у Telegram Міноборони зазначено, що "гарні новини" - це додатковий пакет безпекової допомоги Україні.
"Канада незабаром оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги Україні", зазначено у повідомленні із посиланням на Олексія Резнікова.
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