Канада вскоре объявит о дополнительном пакете помощи по безопасности Украине - Резников

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"Сегодня у меня был очень продуктивный разговор с моей близкой подругой Министерством национальной обороны Канады Анитой Ананд. Обсудили очень хорошие будущие новости от Канады, которые значительно усилят нашу обороноспособность. С нетерпением ждем официального объявления", - написал Резников в Twitter.

Он также поблагодарил Канаду за то, что "остаетесь рядом с Украиной".

В то же время, в Telegram Минобороны отмечено, что "хорошие новости" - это дополнительный пакет помощи по безопасности Украине.

"Канада вскоре объявит о дополнительном пакете помощи по безопасности Украине", говорится в сообщении со ссылкой на Алексея Резникова.

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