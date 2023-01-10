Канада вскоре объявит о дополнительном пакете помощи по безопасности Украине - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с Министерством национальной обороны Канады Анитой Ананд. Речь шла о "хороших новостях", а точнее дополнительном пакете помощи по безопасности, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны в Telegram.
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"Сегодня у меня был очень продуктивный разговор с моей близкой подругой Министерством национальной обороны Канады Анитой Ананд. Обсудили очень хорошие будущие новости от Канады, которые значительно усилят нашу обороноспособность. С нетерпением ждем официального объявления", - написал Резников в Twitter.
Он также поблагодарил Канаду за то, что "остаетесь рядом с Украиной".
В то же время, в Telegram Минобороны отмечено, что "хорошие новости" - это дополнительный пакет помощи по безопасности Украине.
"Канада вскоре объявит о дополнительном пакете помощи по безопасности Украине", говорится в сообщении со ссылкой на Алексея Резникова.
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