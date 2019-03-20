Труп бездомного пролежал месяц в одном из подвалов Тернополя

О мертвом мужчине правоохранителям сообщили из уличного таксофона, в дежурную часть полиции позвонили и рассказали о резком запахе из подвала и трупе. Звонивший указал, где именно правоохранители могут найти тело неизвестного, а именно - на улице Черновола, 5.

Полицейские нашли труп в заброшенном подвале между мусором. По предварительным данным - мужчине около 50 лет, он пролежал там приблизительно месяц.

Правоохранители предполагают, что погибший - человек без определенного места жительства, он был без нижнего белья, одет в две пары брюк и кофту, без всякой верхней одежды. Предварительно следов насильственной смерти эксперт не обнаружил.

В пресс-службе отметили, что осматривая придомовую территорию, оперативники в подъезде дома увидели на стене первого этажа еще надпись: "В подвале труп". Кто ее нанес, а также личность погибшего и причины смерти установит следствие. Данный факт внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Напомним, в недостроенном доме Кировоградской области убили человека.