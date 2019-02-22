У недобудованому будинку на Кіровоградщині вбили людину

Відомо, що 20 жовтня 2018 року до Свiтловодського ВП надiйшло повiдомлення про те, що в недобудованiй спорудi лежить чоловiк. Слідчо-оперативна група виявила у приміщенні особу без постiйного мiсця проживання. У чоловіка діагностували перелом кiсток основи черепа, що й призвело до його смерті.

Згодом правоохоронці встановили причетного до смерті громадянина.

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Як з’ясувало слідство, обвинувачений разом із загиблим збирали метал та розпивали спиртне. Із серпня вони спільно проживали в недобудованiй багатоповерхiвцi на територiї смт. Власiвка. В 15-х числах жовтня між чоловіками виник конфлікт – безхатченко виганяв знайомого із будинку. Сварка переросла в бійку, безхатько отримав травми, які виявилися несумісними з життям.

8 лютого 2019 року Свiтловодський мiськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину і призначив покарання – сім років і один місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, прив’язаний до дерева труп знайшли між селами на Житомирщині.