В недостроенном доме в Кировоградской области убили человека

Известно, что 20 октября 2018 года в Светловодске ОП поступило сообщение о том, что в недостроенном сооружении лежит человек. Следственно-оперативная группа обнаружила в помещении лицо без постоянного места жительства. У мужчины диагностировали перелом костей основания черепа, что и привело к его смерти.

Впоследствии правоохранители установили причастного к смерти гражданина.

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Как выяснило следствие, обвиняемый вместе с погибшим собирали металл и распивали спиртное. С августа они совместно проживали в недостроенной многоэтажке на территории пгт. Власовка. В 15-х числах октября между мужчинами возник конфликт - бездомный выгонял знакомого из дома. Ссора переросла в драку, бездомный получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

8 февраля 2019 года Светловодский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание - семь лет и один месяц лишения свободы.

Напомним, привязанный к дереву труп нашли между селами в Житомирской области.