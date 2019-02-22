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Поблизу станції метро "Чернігівська" знайшли труп жінки

Поблизу станції метро "Чернігівська" знайшли труп жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Києві, біля станції метро "Чернігівська", знайшли мертву жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.

"Близько 7-ої години до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги біля станції метро "Чернігівська" лежить мертва жінка", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, видимих тілесних ушкоджень на тілі жінки судмедексперти не виявили, зазначили у поліції. Крім того, правоохоронці не знайшли документів, які б засвідчували її особу.

"Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості належним чином зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка події", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві у власній квартирі знайшли труп пенсіонера.

Українські Національні Новини

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