Возле станции метро "Черниговская" нашли труп женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киеве, возле станции метро "Черниговская", нашли мертвую женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"Около 7-ми часов в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на обочине дороги возле станции метро "Черниговская" лежит мертвая женщина", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, видимых телесных повреждений на теле женщины судмедэксперты не выявили, отметили в полиции. Кроме того, правоохранители не нашли документов, удостоверяющих ее личность.
"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Сведения должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка произошедшего", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера.