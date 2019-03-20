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Труп безхатченка пролежав місяць у одному з підвалів Тернополя

Київ • УНН

 • 12905 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Тернополі в підвалі житлового будинку знайшли труп безхатченка, який помер близько місяця тому. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області, передає УНН.

Труп безхатченка пролежав місяць у одному з підвалів Тернополя

Про мертвого чоловіка правоохоронцям повідомили з вуличного таксофону, в чергову частину поліції зателефонували і розповіли про різкий запах з підвалу та труп. Додзвонювач вказав, де саме правоохоронці можуть знайти тіло невідомого, а саме - на вулиці Чорновола, 5.

Поліцейські знайшли труп у закинутому підвальному приміщенні між сміттям. За попередніми даними - чоловікові близько 50 років, він пролежав там приблизно місяць.

Правоохоронці припускають, що загиблий - людина без постійного місця проживання, він був без нижньої білизни, одягнутий у дві пари штанів та кофту, без будь-якого верхнього одягу. Попередньо слідів насильницької смерті експерт не виявив.

У прес-службі зазначили, що оглядаючи прибудинкову територію, оперативники в під'їзді будинку побачили на стіні першого поверху ще напис: "В підвалі труп". Хто його наніс, а також особу загиблого та причини смерті встановить слідство. Даний факт внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 (Умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, у недобудованому будинку на Кіровоградщині вбили людину.

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