Трое отказались: УЕФА объявил меры по реинтеграции девяти участников Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. УЕФА объявил о мерах по реинтеграции в отношении девяти клубов, которые официально заявили о выходе из европейской Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
В соответствии с духом примирения и ради благополучия европейского футбола девять из 12 клубов, участвовавших в проекте так называемой “Суперлиги”, представили УЕФА “Декларацию о клубных обязательства”, выражающая позицию клубов и их верность клубным турнирам УЕФА и национальным клубным турнирам.
УЕФА провел заседание рабочей группы исполкома по чрезвычайным ситуациям. Она приняла во внимание дух и содержание “Декларации о клубных обязательства” и решила утвердить ряд действий, мероприятий и обязательств, предлагаемых клубами. УЕФА и девять клубов обсудили, и подписали формальное соглашение о реинтеграции и участие этих клубов в турнирах УЕФА.
Сказано также, что девять клубов признали и согласились, что проект “Суперлиги” был ошибкой, и извинились перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, европейскими клубами и УЕФА. Они также осознали, что проект не был бы утвержден в соответствии с уставом и регламентом УЕФА.
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