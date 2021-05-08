Троє відмовились: УЄФА оголосив заходи з реінтеграції дев'яти учасників Суперліги

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У відповідності з духом примирення і заради благополуччя європейського футболу дев’ять з 12 клубів, які брали участь в проекті так званої “Суперліги”, представили УЄФА “Декларацію про клубні зобов’язання”, яка виражає позицію клубів і їх вірність клубним турнірам УЄФА і національним клубним турнірам.

УЄФА провів засідання робочої групи виконкому з надзвичайних ситуацій. Вона взяла до уваги дух і зміст “Декларації про клубні зобов’язання” і вирішила затвердити ряд дій, заходів і зобов’язань, запропонованих клубами. УЄФА і дев’ять клубів обговорили, і підписали формальну угоду про реінтеграцію та участь цих клубів в клубних турнірах УЄФА.

Сказано також, що дев’ять клубів визнали і погодилися, що проект “Суперліги” був помилкою, і вибачилися перед уболівальниками, національними асоціаціями, національними лігами, іншими європейськими клубами і УЄФА. Вони також усвідомили, що проект не був би затверджений відповідно до статуту та регламенту УЄФА.

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