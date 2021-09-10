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Трое учителей Украины стали лауреатами Global Teacher Award 2021

Трое учителей Украины стали лауреатами Global Teacher Award 2021

Киев  •  УНН

 • 21155 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Трое украинских учителей стали лауреатами Global Teacher Award 2021. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, передает УНН.

Детали

Учитель информатики Александр Жук, работающий с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате "Родник", учительница начальных классов Балабинского учебно-воспитательного комплекса "Школа I-III степеней - гимназия "Престиж" Запорожской области Татьяна Дуцык и преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея Анна Бут стали лауреатами Global Teacher Award 2021.

"Всегда говорил и не устаю повторять, что в Украине - лучшие учителя и талантливые педагоги! Сегодня они имеют возможность громко заявить о себе на весь мир. И блестяще это делают. Достижения и высокий уровень мастерства наших учителей справедливо признаны международным образовательным сообществом, и с чем я поздравляю нашу страну", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В частности, Александр Жук в 2018 году стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine и попал в престижный рейтинг ТОП-30 до 30 лет.

В 2019-м его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир. В этом году он получил почетный титул одного из 50 лучших учителей мировой "Нобелевки для педагогов" - Global Teacher Prize.

Татьяна Дуцык - лауреат областного этапа Всеукраинского конкурса "Учитель года-2019" в номинации "Учитель инклюзивного класса".

Анна Бут - преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея. Она является основательницей волонтерского движения "Свичадо".

Церемония награждения состоится в прямом эфире на Youtube-канале и Facebook-стоинци Aks Education Awards 10 октября.

Дополнение

Global Teacher Award - международная награда от Aks Education Awards, присуждаемая за выдающиеся достижения в учительстве. Чтобы стать лауреатом или лауреаткой, нужно продемонстрировать значительный вклад в развитие ученичества и влияние на общество.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение о повышении вдвое денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года".

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