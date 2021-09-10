Троє вчителів України стали лауреатами Global Teacher Award 2021

Деталі

Учитель інформатики Олександр Жук, який працює з дітьми з порушеннями слуху в Запорізькій школі-інтернаті “Джерело”, вчителька початкових класів Балабинського навчально-виховного комплексу “Школа І-III ступенів — гімназія “Престиж” Запорізької області Тетяна Дуцик та викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут стали лауреатами Global Teacher Award 2021.

“Завжди говорив і не втомлююсь повторювати, що в Україні — найкращі вчителі та найталановитіші педагоги! Сьогодні вони мають можливість гучно заявити про себе на весь світ. І блискуче це роблять. Досягнення та високий рівень майстерності наших вчителів справедливо визнані міжнародною освітянською спільнотою, і з чим я вітаю нашу країну”, — зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зокрема, Олександр Жук у 2018 році став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив до престижного рейтингу ТОП-30 до 30 років.

У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ. Цього ж року він отримав почесний титул одного з 50 найкращих вчителів світової “Нобелівки для педагогів” — Global Teacher Prize.

Тетяна Дуцик — лауреатка обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2019” у номінації “Вчитель інклюзивного класу”.

Ганна Бут — викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею. Вона є засновницею волонтерського руху “Свічадо”.

Церемонія нагородження відбудеться в прямому ефірі на Youtube-каналі та Facebook-стоінці Aks Education Awards 10 жовтня.

Доповнення

Global Teacher Award — міжнародна нагорода від Aks Education Awards, яку присуджують за видатні здобутки у вчителюванні. Щоб стати лауреатом або лауреаткою, треба продемонструвати значний внесок у розвиток учнівства та вплив на спільноту.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення удвічі грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу “Учитель року”.