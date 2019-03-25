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Обзор сезона: как рекорды установили украинские биатлонисты во время Кубка мира

Киев • УНН

 • 9531 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Этапом в Холменколлене завершился биатлонный сезон Кубка мира по итогам которого определились обладатели хрустальных глобусов, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Обзор сезона: как рекорды установили украинские биатлонисты во время Кубка мира

В мужском общем зачете на самом высоком месте из украинцев оказался Дмитрий Подручный, который обновил рекорд карьеры - 18 место с 425 зачетными баллами. Ранее лучший показатель Подручного равнялся 27-й строчке в сезоне 2016-17 годов.

Артем Прима также обновил персональный рекорд - 35-я строчка. Ранее его наивысшим показателем было 37 место по итогам сезона 2016/17 годов. Сергей Семенов стал лишь 54-м.

У женщин среди украинок лучшей оказалась Анастасия Меркушина с аналогичным рекордом в карьере - 35-я (213 очков). На 26 пунктов от нее отстала Юлия Джима - 37. Елена Пидгрушная стала 44-й (146), Вита Семеренко 46-я (139), а ее сестра Валентина 48-я (117).

Отметим, что итальянка Доротея Вирер впервые в карьере выиграла хрустальный глобус, обогнав свою соотечественницу Лизу Виттоцци на 22 балла - 904 против 882. У мужчин с большим отрывом хрустальный глобус получил норвежец Йоханнес Бё - 1230 очков.

Напомним, двое биатлонистов из Украины вошли в топ-3 снайперов сезона КС.

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