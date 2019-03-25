Підсумки сезону: як рекорди встановили українські біатлоністи під час Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Етапом в Холменколлені завершився біатлонний сезон Кубку світу за підсумками якого визначилися володарі кришталевих глобусів, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У чоловічому загальному заліку найвищим з українців виявився Дмитро Підручний, який оновив рекорд кар'єри – 18 місце із 425 заліковими балами. Раніше найкращий показник Підручного рівнявся 27-му рядку в сезоні 2016-17 років.
Артем Прима також оновив персональний рекорд – 35-й рядок. Раніше його найвищим показником було 37 місце за підсумками сезону 2016/17 років. Сергій Семенов став лише 54-м.
У жінок серед українок найкращою виявилася Анастасія Меркушина з аналогічним рекордом в кар'єрі – 35-та (213 очок). На 26 пунктів від неї відстала Юлія Джима – 37. Олена Підгрушна стала 44-ю (146), Віта Семеренко 46-та (139), а її сестра Валентина 48-ма (117).
Відзначимо, що італійка Доротея Вірер вперше в кар'єрі виграла кришталевий глобус, обігнавши свою співвітчизницю Лізу Віттоцці на 22 бали – 904 проти 882. У чоловіків з великим відривом кришталевий глобус отримав норвежець Йоханнес Бьо – 1230 очок.
Нагадаємо, двоє біатлоністів з України увійшли до топ-3 снайперів сезону КС.