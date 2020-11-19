Трое украинцев пробились в полуфинал чемпионата Европы по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На чемпионате Европы среди молодежи 2020 года, проходящий в Черногории, состоялись поединки четвертьфинальной стадии в рамках очередного соревновательного дня, передает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
В весовой категории до 49 кг непростую победу над соперником из Сербии Омером Аметовичем получил украинец Даниил Дрыжак. Сербский спортсмен хоть и ощутимо уступал украинцу по габаритам, но продемонстрировал незаурядную скорость и часто шел в наступление, применяя опасные “крюки”. Впрочем, Дрыжак был более точным в ударных комбинациях и сохранил свое преимущество до конца поединка, в итоге победив по очкам. Его соперником в полуфинале будет представитель Молдовы Михаил Тарана.
Еще одним полуфиналистом стал украинский тяжеловес Никита Горбатенко в категории до 91 кг, который в конкурентной бою одолел литовца Гельмиуса Адомкевичюса. Наш соотечественник гарантировал себе по крайней мере “бронзу” и в битве за выход в финал будет противостоять спортсмену из Косово Ремзи Мустафичу.
Один из представителей украинской мужской команды прекратил дальнейшую борьбу в турнире. В категории до 56 кг Дмитрий Тодоров встречался с Адрианом Предою из Румынии. Бой получился довольно вязким с обоюдными шансами на победу. Во многих эпизодах украинец выглядел эффективнее оппонента, и все же судьи вынесли свой вердикт — победа румына.
С различными эмоциями завершили соревновательный день украинские девушки. Киевлянка Марина Стойко праздновала победу в поединке с Беатрис Розенталь из Латвии и вышла в полуфинал категории до 64 кг. Там ее оппоненткой будет Нина Раденович из страны-хозяйки соревнований — Черногории.
А вот Дарья-Ольга Гутарина, которая представляет Украину в категории до 51 кг, уступила Веронике Зайцевой из Чехии.
Добавим, соревнования в Будве продлятся до 22 ноября.