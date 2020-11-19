Троє українців пробилися до півфіналу чемпіонату Європи з боксу

У ваговій категорії до 49 кг непросту перемогу над суперником з Сербії Омером Аметовічем здобув українець Данило Дрижак. Сербський спортсмен хоч і відчутно поступався українцеві за габаритами, але продемонстрував неабияку швидкість і часто йшов у наступ, застосовуючи небезпечні “крюки”. Втім, Дрижак був більш точним в ударних комбінаціях і зберіг свою перевагу до кінця поєдинку, у підсумку перемігши за очками. Його суперником у півфіналі буде представник Молдови Міхаїл Тарану.

Ще одним півфіналістом став український важковаговик Микита Горбатенко у категорії до 91 кг, який у конкурентному бою здолав литовця Гельміуса Адомкевічюса. Наш співвітчизник гарантував собі принаймні “бронзу” і в битві за вихід у фінал протистоятиме спортсмену з Косова Ремзо Мустафічу.

Один з представників української чоловічої команди припинив подальшу боротьбу у турнірі. У категорії до 56 кг Дмитро Тодоров зустрічався з Адріаном Предою з Румунії. Бій вийшов досить в’язким з обопільними шансами на перемогу. У багатьох епізодах українець виглядав ефективніше за опонента, та все ж судді винесли свій вердикт — перемога румуна.

З різними емоціями завершили змагальний день українські дівчата. Киянка Марина Стойко святкувала перемогу у поєдинку з Беатріс Розенталь з Латвії і вийшла у півфінал категорії до 64 кг. Там її опоненткою буде Ніна Раденовіч з країни-господарки змагань — Чорногорії.

А ось Дар’я-Ольга Гутаріна, яка представляє Україну в категорії до 51 кг, поступилася Вероніці Зайцевій з Чехії.

Додамо, змагання у Будві триватимуть до 22 листопада.