Трое селян в Ровенской области отморозили конечности
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 января. УНН. Трое селян вчера, 9 января, госпитализированы в Ровенской области из-за переохлаждения рук. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Все трое находятся в травматологических отделениях районных больниц. В частности, обе кисти рук отморозил 48-летний Виталий из села Вербень Демидовского района. 50-летний житель Валерий из села Новомильск Здолбунивского района госпитализирован с обморожением пальцев. 13-летний Павел из села Малая Клецка Корецкого района тоже отморозил пальцы.
Как сообщал УНН, за 8 января в Ровенской области от переохлаждения умерли пять человек.