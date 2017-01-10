Троє селян на Рівненщині відморозили кінцівки

Усі троє перебувають у травматологічних відділеннях районних лікарень. Зокрема, обидві кисті рук відморозив 48-річний Віталій з села Вербень Демидівського району. Натомість 50-річний житель Валерій з села Новомильск Здолбунівського району госпіталізований з обмороженням пальців. 13-річний Павло з села Мала Клецька Корецького району теж обморозив пальці.

Як повідомляв УНН, за 8 січня на Рівненщині від переохолодження померло п'ять осіб.