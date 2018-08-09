Трое подозреваемых в покушении на президента Венесуэлы предстали перед судом

По его словам, речь идет о Архенисе Валеро, Хуане Карлосе Монастериосе и Хосе Ривасе. “Им были предъявлены обвинения в измене родине и попытке умышленного убийства главы государства, запуск взрывного устройства, терроризме, нанесении материального ущерба и преступном сговоре, — цитирует Сааба Twitter генеральной прокуратуры. — В отношении них меры пресечения было избрано заключение под стражу, изъятие движимого и недвижимого имущества, а также замораживание счетов”.

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Ранее Сааб рассказал, что власти Венесуэлы установила прямое участие в покушении 19 человек, и намерены попросить помощи в расследовании в США и Колумбии.

По словам генпрокурора, те, кто, вероятно, оплачивал попытку убить главу государства, находятся за рубежом.

Напомним, депутаты Хуан Рекесенс и Хулио Борхес были упомянуты в числе причастных к покушению на президента Николаса Мадуро 4 августа одним из задержанных по этому делу. Видеозапись заявления был обнародован вечером 7 августа. Практически одновременно Рекесенс был задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. Борхес назвал инцидент “беспределом”.