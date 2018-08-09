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Троє підозрюваних у замаху на президента Венесуели постали перед судом

Київ • УНН

 • 8056 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Три людини, затримані за підозрою в замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, постали перед судом. Про це повідомив в середу генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб, передає УНН.  

Троє підозрюваних у замаху на президента Венесуели постали перед судом

За його словами, мова йде про Архенісе Валеро, Хуана Карлоса Монастеріосе і Хосе Рівасі. “Їм були пред’явлені звинувачення в зраді батьківщині і спробі умисного вбивства глави держави, запуск вибухового пристрою, тероризмі, нанесенні матеріального збитку і злочинній змові, — цитує Сааба Twitter генеральної прокуратури. — Відносно них запобіжним заходом було обрано взяття під варту, вилучення рухомого та нерухомого майна, а також заморожування рахунків”.

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Раніше Сааб розповів, що влада Венесуели встановила пряму участь в замаху 19 осіб, і мають намір попросити допомогу в розслідуванні у США і Колумбії.

За словами генпрокурора, ті, хто, ймовірно, оплачував спробу вбити главу держави, знаходяться за кордоном. 

Нагадаємо, депутати Хуан Рекесенс і Хуліо Борхес були згадані в числі причетних до замаху на президента Ніколаса Мадуро 4 серпня одним із затриманих у цій справі. Відеозапис заяви був оприлюднений ввечері 7 серпня. Практично одночасно Рекесенс був затриманий співробітниками Боліваріанської служби національної розвідки. Борхес назвав інцидент “свавіллям”.

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