Трое подростков-экстремалов на час остановили движение электричек в Киеве - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Трое подростков на железнодорожной станции "Петровка" в Киеве залезли на крышу электрички, из-за чего было остановлено движение электропоездов в час. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"В Киеве трое несовершеннолетних на час остановили движение электропоездов. Предотвратить трагические последствия экстремальной поездки детей на крыше электрички удалось благодаря совместным усилиям правоохранителей, спасателей и неравнодушных граждан", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на просьбу правоохранителей слезть с крыши электропоезда две девушки и парень в возрасте 14 и 15 лет реагировали агрессивно и угрожали взяться руками за провода, если к ним кто-то приблизится.
"Полицейские вызвали на место происшествия спасателей, а железнодорожники обесточили линию, на которой находился электропоезд. Таким образом работа на указанном участке железной дороги была приостановлена на час", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что совместными усилиями правоохранителей, спасателей и пассажиров подростков удалось спустить на перрон, после чего они были доставлены в Оболонское управление полиции.
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"Юные киевляне объяснили правоохранителям, что они хотели весело провести время, проехавшись на крыше электропоезда. То, что это смертельно опасное развлечение, для них - не аргумент. Участковые офицеры полиции провели с детьми профилактическую беседу и отпустили домой", - отметили в полиции, добавив, что действиям подростков будет предоставлена соответствующая правовая квалификация после проведения проверки.