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Трое подростков-экстремалов на час остановили движение электричек в Киеве - полиция

Киев • УНН

 • 6673 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Трое подростков на железнодорожной станции "Петровка" в Киеве залезли на крышу электрички, из-за чего было остановлено движение электропоездов в час. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Трое подростков-экстремалов на час остановили движение электричек в Киеве - полиция

"В Киеве трое несовершеннолетних на час остановили движение электропоездов. Предотвратить трагические последствия экстремальной поездки детей на крыше электрички удалось благодаря совместным усилиям правоохранителей, спасателей и неравнодушных граждан", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на просьбу правоохранителей слезть с крыши электропоезда две девушки и парень в возрасте 14 и 15 лет реагировали агрессивно и угрожали взяться руками за провода, если к ним кто-то приблизится.

"Полицейские вызвали на место происшествия спасателей, а железнодорожники обесточили линию, на которой находился электропоезд. Таким образом работа на указанном участке железной дороги была приостановлена на час", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что совместными усилиями правоохранителей, спасателей и пассажиров подростков удалось спустить на перрон, после чего они были доставлены в Оболонское управление полиции.

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"Юные киевляне объяснили правоохранителям, что они хотели весело провести время, проехавшись на крыше электропоезда. То, что это смертельно опасное развлечение, для них - не аргумент. Участковые офицеры полиции провели с детьми профилактическую беседу и отпустили домой", - отметили в полиции, добавив, что действиям подростков будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация после проведения проверки.

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