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Троє підлітків-екстремалів на годину зупинили рух електричок у Києві - поліція

Київ • УНН

 • 6673 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Троє підлітків на залізничній станції “Петрівка” у Києві залізли на дах електрички, через що було зупинено рух електропоїздів на годину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Троє підлітків-екстремалів на годину зупинили рух електричок у Києві - поліція

"У Києві троє неповнолітніх на годину зупинили рух електропоїздів. Запобігти трагічним наслідкам екстремальної поїздки дітей на даху електрички вдалося завдяки спільним зусиллям правоохоронців, рятувальників та небайдужих громадян", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції на прохання правоохоронців злізти з даху електропоїзда двоє дівчат та хлопець віком 14 та 15 років реагували агресивно та погрожували взятися руками за дроти, якщо до них хтось наблизиться.

"Поліцейські викликали на місце події рятувальників, а залізничники знеструмили лінію, на якій перебував електропоїзд. Таким чином робота на вказаній ділянці залізниці була призупинена на годину", - додали у відомстві.

Зазначається, що спільними зусиллями правоохоронців, рятувальників та пасажирів підлітків вдалося спустити на перон, після чого вони були доставлені в Оболонське управління поліції.

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"Юні кияни пояснили правоохоронцям, що вони хотіли весело провести час, проїхавшись на даху електропоїзда. Те, що це смертельно небезпечна розвага, для них - не аргумент. Дільничні офіцери поліції провели із дітьми профілактичну бесіду та відпустили додому", - зазначили у поліції, додавши, що діям підлітків буде надано відповідну правову кваліфікацію після проведення перевірки.

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