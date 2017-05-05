Троє підлітків-екстремалів на годину зупинили рух електричок у Києві - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Троє підлітків на залізничній станції “Петрівка” у Києві залізли на дах електрички, через що було зупинено рух електропоїздів на годину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
"У Києві троє неповнолітніх на годину зупинили рух електропоїздів. Запобігти трагічним наслідкам екстремальної поїздки дітей на даху електрички вдалося завдяки спільним зусиллям правоохоронців, рятувальників та небайдужих громадян", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції на прохання правоохоронців злізти з даху електропоїзда двоє дівчат та хлопець віком 14 та 15 років реагували агресивно та погрожували взятися руками за дроти, якщо до них хтось наблизиться.
"Поліцейські викликали на місце події рятувальників, а залізничники знеструмили лінію, на якій перебував електропоїзд. Таким чином робота на вказаній ділянці залізниці була призупинена на годину", - додали у відомстві.
Зазначається, що спільними зусиллями правоохоронців, рятувальників та пасажирів підлітків вдалося спустити на перон, після чого вони були доставлені в Оболонське управління поліції.
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"Юні кияни пояснили правоохоронцям, що вони хотіли весело провести час, проїхавшись на даху електропоїзда. Те, що це смертельно небезпечна розвага, для них - не аргумент. Дільничні офіцери поліції провели із дітьми профілактичну бесіду та відпустили додому", - зазначили у поліції, додавши, що діям підлітків буде надано відповідну правову кваліфікацію після проведення перевірки.