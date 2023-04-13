Три человека убило электрическим током в результате наводнения в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По меньшей мере три человека были убиты электрическим током в центральном Ираке после того, как ливни нанесли ущерб старой электросети разоренной войной страны, сообщает УНН.
Детали
Три смерти произошли в результате отдельных инцидентов в центральной провинции Бабиль, сказал AFP доктор Ахмед Саббах, директор Института судебной медицины в столице провинции Хилле.
По словам Саббаха, погибшим было 16, 22 и 30 лет, и одна из них была женщиной.
Все они вышли на улицу, чтобы отключить электроснабжение своих домов во время бури, опасаясь, что перепады напряжения могут повредить их бытовые электроприборы.
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