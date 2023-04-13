Троє людей вбило електричним струмом внаслідок повені в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Щонайменше троє людей було вбито електричним струмом у центральному Іраку після того, як зливи завдали шкоди старій електромережі розореною війною країни, повідомляє УНН.
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Три смерті сталися внаслідок окремих інцидентів у центральній провінції Бабіль, сказав AFP доктор Ахмед Саббах, директор Інституту судової медицини у столиці провінції Хілле.
За словами Саббаха, загиблим було 16, 22 та 30 років, і одна з них була жінкою.
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