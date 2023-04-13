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Троє людей вбило електричним струмом внаслідок повені в Іраку

Троє людей вбило електричним струмом внаслідок повені в Іраку

Київ • УНН

 • 619712 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Щонайменше троє людей було вбито електричним струмом у центральному Іраку після того, як зливи завдали шкоди старій електромережі розореною війною країни, повідомляє УНН.

Деталі

Три смерті сталися внаслідок окремих інцидентів у центральній провінції Бабіль, сказав AFP доктор Ахмед Саббах, директор Інституту судової медицини у столиці провінції Хілле.

За словами Саббаха, загиблим було 16, 22 та 30 років, і одна з них була жінкою.

Всі вони вийшли надвір, щоб відключити електропостачання своїх будинків під час бурі, побоюючись, що перепади напруги можуть пошкодити їхні побутові електроприлади.

Шторм викликав руйнування у значній частині Іраку, а не лише в провінції Бабіль на південь від Багдада.

Прем'єр-міністр Мухаммед Шіа ас-Судані наказав держслужбовцям залишатися вдома по всій країні у четвер, за винятком ключового персоналу та співробітників служби безпеки.

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