Трое людей в столице погибли за сутки из-за падения с высоты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. За сутки, 28 мая, в Киеве по меньшей мере три человека погибли в результате падения с высоты. Об этом УНН сообщили источники в медицинском учреждении.
Так, по информации медиков, накануне около полудня в Днепровском районе Киева умер 15-летний подросток в результате падения с 9-го этажа. Причины падения неизвестны, отмечают медики.
Позже, после 18:00, в результате падения с многоэтажного дома погиб еще один подросток 16 лет. Трагедия произошла в Святошинском районе.
Около 20:00 с моста на улице Набережно-Хрещатицкая прыгнул 26-летний мужчина, сообщили врачи. Он выжил, и, по словам свидетелей, позже сам выплыл из Днепра на берег. Мужчина был доставлен в городскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой, переломом челюсти, ушибом позвоночника и с подозрением на алкогольную интоксикацию.
В медучреждениях также сообщили, что накануне в результате падения с высоты в столице умерла 51-летняя женщина, а 19-летний юноша также из-за падения был с травмами доставлен в больницу.
УНН пытается узнать подробности указанных инцидентов.
Напомним, в ночь на среду на Троещине из окна многоэтажки выпал ребенок.