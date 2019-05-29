Троє людей у столиці загинули за добу через падіння з висоти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. За добу, 28 травня, у Києві щонайменше троє людей померли внаслідок падіння з висоти. Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.
Так, за інформацією медиків, напередодні близько опівдні у Дніпровському районі Києва помер 15-річний підліток внаслідок падіння з 9-го поверху. Причини падіння невідомі, зазначають медики.
Пізніше, після 18:00, внаслідок падіння з багатоповерхового будинку загинув ще один підліток 16 років. Трагедія сталась у Святошинському районі.
Близько 20:00 з мосту на вулиці Набережно-Хрещатицька стрибнув 26-річний чоловік, повідомили лікарі. Він вижив, і, зі слів свідків, пізніше сам виплив з Дніпра на берег. Чоловіка було доставлено до міської клінічної лікарні із черепно-мозковою травмою, переломом щелепи, забоєм хребта та з підозрою на алкогольну інтоксикацію.
У медзакладах також повідомили, що напередодні внаслідок падіння з висоти в столиці померла 51-річна жінка, а 19-річний юнак також через падіння був з травмами доставлений до лікарні.
УНН намагається дізнатись подробиці вказаних інцидентів.
Нагадаємо, у ніч на середу на Троєщині з вікна багатоповерхівки випав підліток.